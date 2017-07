Kaspersky Lab botst op Amerikaanse banvloek

De Amerikanen overwegen een volledig verbod op gebruik van Kaspersky-software in àlle overheidsdiensten. Het Russische Kaspersky is een grote naam als het gaat om computerbeveiliging. Maar de V.S. denken dat het bedrijf nauwe banden heeft met Moskou en z'n software laat misbruiken voor cyberaanvallen en spionage.