KBC gaat anderhalf miljard investeren in digitalisering

KBC is van plan om tussen 2017 en eind 2020 anderhalf miljard euro te pompen in digitalisering. Dat heeft topman Johan Thijs aangekondigd op een analisten- en beleggersbijeenkomst in Dublin. Dat die boodschap net in Ierland de wereld wordt ingestuurd, is niet toevallig. Collega Thierry Roman is meegereisd.