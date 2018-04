KBC investeert in de verovering van Wallonië

CBC Bank en Verzekeringen - het Waalse filiaal van KBC Groep- heeft een nieuw hoofdkantoor geopend in Namen. Het is de eerste grote Belgische bank die haar hoofdkantoor in het hart van Wallonië vestigt. KBC Groep heeft voor elk gewest een apart merk op de markt gebracht. En richt zich nu dus volop op het zuiden van het land.