Kerkelijke instellingen gaan investeren in groene energie

We hebben uitzonderlijk ook kerkelijk nieuws, want ruim 40 katholieke instellingen trekken hun geld uit fossiele brandstoffen. Dertien daarvan zijn Belgische. Opvallend is dat ook de Belgische bisdommen meedoen. Ze vragen de financiële instellingen dat geld voortaan te beleggen in projecten en bedrijven die bezig zijn met duurzame energie.