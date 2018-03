Klachtenregen over haperende facturatie bij Proximus

Het aantal klachten over telecombedrijven bij de ombudsdienst is vorig jaar met zo'n tien procent gestegen. Het gaat dan vooral over problemen met de facturatie. Opvallend, de grootste telecomspeler van ons land, Proximus, krijgt zijn facturatie maar niet in orde en rekent systematisch te hoge kosten aan. Maar ook de andere operatoren botsen met hun klanten.