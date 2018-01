Kledij op bestelling moet verspilling tegengaan

Eén van de grootste vervuilers is confectiemode of fast fashion. Want liefst een derde van alle nieuw geproduceerde kledingstukken geraakt nooit verkocht en wordt dus ongebruikt weggegooid. De oplossing? Kledij gemaakt op bestelling, zegt een Nederlande start-up, die daarmee in ons land de Ecodesign Award van OVAM wint.