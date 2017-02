Laconieke Telenet-topman verdedigt betaling van toppolitici

Topman John Porter ziet geen problemen in de onthulling dat Telenet toppolitici betaalt via een adviesraad. Dat zei hij op een wel erg druk bijgewoonde persconferentie over de jaarresultaten van het telecombedrijf. De telecomsector is nu eenmaal sterk afhankelijk van regelgeving, aldus een laconieke Porter. Toch ziet het er niet naar uit dat z'n adviesraad de mediastorm zal overleven.