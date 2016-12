Lidl wil nog 50 extra winkels openen, naar een nieuw model

Supermarktketen Lidl wil tegen 2020 50 bijkomende winkels openen in ons land en 2.000 nieuwe werknemers aanwerven. Tegelijk zet de discounter door met z'n herpositionering naar meer winkelcomfort en groter aanbod. Getuige daarvan de 'Lidl of the Future' die het opent in Geel.