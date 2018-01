Limburgse beddenfabrikant gaat als eerste cradle to cradle

Beddenproducent Veldeman uit Opglabbeek pakt uit met een bed dat 100 procent recycleerbaar is, een "cradle to cradle" bed dus. Alle gebruikte materiaal is duurzaam en het kan makkelijk uiteen gehaald worden voor hergebruik. Het bedrijf spreekt van een wereldprimeur voor dit eco-design.