Live tv-kijken op historisch dieptepunt

We gebruiken met z'n allen méér en méér onze smartphone, maar we willen tegelijk ook afkicken. Dat blijkt uit de jaarlijkse digimeter, een onderzoek van Imec naar de mediagewoonten van de Vlaming. Opvallend is ook dat twintigers minder live naar televisie kijken, slechts 23% van hen doet dat nog dagelijks