Loon en bedrijfsauto voor studenten van de Cegeka-softwareschool

Vacatures invullen in de IT-sector blijkt nu al zo moeilijk dat bedrijven wel erg ver gaan. ICT-dienstverlener Cegeka is nu gestart met een eigen school. In 14 weken schoolt het bedrijf er mensen om tot software-ontwikkelaar. IT-kennis is niet vereist. En al vanaf dag één van de opleiding krijgen ze een loon en een bedrijfswagen.