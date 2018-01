Loonkloof duikt onder magische grens van 1996

Wat betreft loonkosten zijn de Belgische bedrijven in 20 jaar nooit zo competitief geweest. Dat blijkt uit het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. We hebben onze loonkloof met de buurlanden die ontstaan was na 1996 gedicht. En als we rekening houden met de taxshift hebben we zelfs een concurrentievoordeel opgebouwd van 1%.