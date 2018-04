Luc Tack (Tessenderlo) investeert in eigen gascentrale

Tessenderlo Group speelt in op de Belgische kernuitstap en koopt een gascentrale in Tessenderlo. Die moet stroom opwekken wanneer er te weinig wind- of zonne-energie is. Volgens Luc Tack, de topman van Tessenderlo Group, is het van strategisch belang dat ons land over zulke gascentrales beschikt.