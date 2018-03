Lynk & Co betekent investering van 100 miljoen in Volvo Cars Gent

Het zat gisteren al in ons nieuws: eind volgend jaar gaat Volvo Cars in Gent auto's bouwen voor het nieuwe Chinese merk Lynk en Co. Vandaag is de investering voorgesteld, met een prijskaartje van 100 miljoen euro. De bouw van de Chinese wagens is goed nieuws voor de werkgelegenheid in Gent.