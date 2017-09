Maak kennis met de nieuwe Biocartis-CEO

Biocartis heeft een nieuwe CEO. Herman Verrelst treedt in de voetsporen van Rudi Pauwels, bekend medicus en oprichter van het Mechelse biotechbedrijf. Ook Verrelst is een bekende in het wereldje, hij komt van bij een Amerikaanse medische reus. Z'n missie is om het sterproduct van Biocartis internationaal te laten schitteren.