Macron wil sterker Europa

De Franse president Macron heeft aan de Sorbonne-universiteit in Parijs zijn toekomstplan voor Europa uit de doeken gedaan. Hij wil sterkere eurozone, met een eigen begroting en één minister van Financiën voor de eurolanden. Dat is nodig om de Europese Unie nieuw leven in te blazen, vindt Macron.