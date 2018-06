Man of vrouw aan de top? Maakt geen verschil...

Er is helemaal geen verschil tussen een man aan de top van een bedrijf of een vrouw - tenminste wat hun stijl van leiding geven betreft. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen samen met HR-bureau Hudson. Mannen en vrouwen aan de top zijn allebei even assertief, extravert en resultaatgericht.