Marc Coucke en Wout Bru onthullen park in Durbuy

Sterrenchef Wout Bru stapt in La Petite Merveille, het toeristische project van Marc Coucke in Durbuy. Hij gaat Couckes horecazaken leiden én er ook zelf koken. Coucke ziet het groots in Durbuy. Hij heeft ondertussen al 100 miljoen euro geïnvesteerd in het kleinste stadje van België.