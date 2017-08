Markt van betaalterminals komt volop in beweging

De Belgische markt van de betaalterminals komt volop in beweging. Een groot deel van de terminals moet vervangen worden omdat ze nog niet uitgerust zijn voor nieuwe technologieën, zoals contactloos betalen of betalen met je smartphone. Een opportuniteit voor den uitdagers in de markt, zoals het Belgisch-Nederlandse CCV. Zij halen nu een samenwerking binnen met woonwarenketen CASA.