Markten blijven potdoof voor Yellen

The day after en de financiële markten behouden hun cool. Gisteravond kondigde de Amerikaanse Centrale Bank aan dat ze haar balans met 10 miljard dollar per maand gaat afbouwen, nadat ze eerder ook al een keer de beleidsrente verhoogde. Voor beleggers breekt een nieuwe fase aan. Ze zullen moeten afkicken, na al die jaren van gratis-geld-politiek. Al lijken ze dat zelf niet door te hebben.