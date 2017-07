May fel verzwakt na een jaar in Downing Street

De Britse premier Theresa May zit precies 1 jaar in het zadel. Ze beloofde een sterk leiderschap om haar land uit de Europese Unie te leiden. Maar haar positie is zwakker dan ooit. Verrassend genoeg laten de Britse economie en de beurs dat niet aan hun hart komen.