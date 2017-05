May haalt uit naar Europa

Straffe uitspraken van de Britse premier Theresa May. Ze beschuldigt Europese politici ervan dat ze de vervroegde parlementsverkiezingen in haar land proberen te beïnvloeden. Een aantal van hen wil volgens haar niet dat de Brexit-onderhandelingen slagen. May zei dit nadat ze bij Queen Elisabeth de ontbinding van het parlement ging aankondigen.