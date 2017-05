May overtuigt steeds minder Britten

De voorsprong van de Britse premier Theresa May op haar tegenstander Jeremy Corbyn ebt weg in de peilingen. In een televisiedebat gisterenavond kwam May heel onzeker over, terwijl Corbyn, de leider van Labour, meer ontspannen leek. Ook op een meeting vandaag kon May niet begeesteren. Binnen tien dagen trekken de Britten naar de stembus.