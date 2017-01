May sust investeerders in Davos met liberale beloftes

Op het World Economic Forum in Davos was het uitkijken naar de speech van Theresa May. Nadat de Britten vorig jaar het wereldwijde investeerdersvertrouwen geschokt hebben met hun Brexit, sust May de gemoederen met een loflied aan het liberalisme en de globalisering. Met het Verenigd Koninkrijk als bastion van de vrijhandel.