McDonald's groeit opnieuw in ons land en creëert 300 jobs

Gisteren was het de domper op Wall Street, de grootste fastfoodketen ter wereld, McDonald's verliest klanten in z'n thuismarkt. Voor het eerst in zes kwartalen daalde de omzet. McDonald's België kwam vandaag met z'n jaarrapport, en gaat opvallend tegen die trend in. Vorig jaar waren er 2.5 miljoen méér klanten en zijn er 300 banen bijgekomen.