Mediagroep RTL schrapt 105 banen in ons land

De Franstalige mediagroep RTL Belgium schrapt 105 banen, dat is één op de acht. Dat heeft de directie vandaag aangekondigd aan het personeel. De directie wil met een transformatieplan inspelen op nieuwe vormen van mediagebruik. Bovendien neemt de Franse zender TF1 een steeds groter deel van de Belgische reclamemarkt in, zegt de directie. Voor de bonden is dat een drogreden.