Meer ouderen dan jongeren aangeworven

Chauffeur bij De Lijn - het is een knelpuntberoep. De vervoersmaatschappij probeert daarom om meer oudere werkknemers aan te trekken, en dat lukt. Van de mensen die er vorig jaar aan de slag gingen, is een derde ouder dan 45, en maar een vijfde jonger dan 25. Een trend die te zien is over heel België.