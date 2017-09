Megabestelling van Center Parcs bij bouwbedrijf Machiels

Machiels Building Solutions uit Genk heeft een mega-order binnen van Center Parcs. De specialist in houtskeletbouw mag 400 vakantiehuizen leveren voor wat het grootste vakantiepark van Duitsland moet worden, in de regio Allgäu. . Het gaat om een order van meer dan 20 miljoen dat in Genk 50 nieuwe banen oplevert.