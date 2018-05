Megafusie schudt Britse supermarktsector door mekaar

De Britse supermarktsector wordt door mekaar geschud. Sainsbury's fuseert met concurrent Asda. Samen zullen ze een derde van de markt inpalmen. Schaalvergroting is noodzakelijk om de prijzen te kunnen laten zakken, en dat is dan weer nodig in de hevige strijd met online concurrenten en discounters.