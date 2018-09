Mercedes lanceert z'n eerste elektrische auto

De strijd om de hegemonie in het rijk der elektrische wagens barst volop los in het topsegment. Mercedes heeft z'n eerste elektrische SUV gelanceerd: de EQC. Die komt volgend jaar op de markt, vermoedelijk voor zo'n 70.000 euro. De EQC is de eerste in een reeks van 10 elektrische Mercedessen.