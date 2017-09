Merkel behaalt zwakke verkiezingsoverwinning. Duitsland maakt ruk naar rechts

Zo kleurloos de campagne was, zo turbulent is de ontknoping. Duitsland maakt onverwacht een stevige ruk naar rechts, de anti-islampartij Alternative für Deutschland wordt de derde grootste in de bondsdag-verkiezingen. Angela Merkel verliest bijna 1 op de 10 stemmen, haar partij blijft wel de grootste. Merkel kan dus aan haar vierde regeerperiode beginnen. De vraag is alleen, met wie?