"Merkel IV moet geschonden vertrouwen herstellen"

In Duitsland is Angela Merkel officieel begonnen aan haar vierde ambtstermijn als bondskanselier. Eerder op de dag is ze in die functie herkozen door de bondsdag, het Duitse parlement. Ook nu kreeg ze niet alle stemmen uit haar eigen coalitie achter zich. Ze had er zelfs maar 9 op overschot. Volgens president Steinmeier wordt het geschonden vertrouwen herstellen de belangrijkste opdracht van Merkel IV.