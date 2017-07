Michael Kors krikt imago op met overname Jimmy Choo

Luxeschoenenmerk Jimmy Choo (tsjoe) is opgekocht door modelabel Michael Kors, voor maar liefst 1 miljard euro. Jimmy Choo moet het luxe-imago van Michael Kors weer opkrikken, want dat ligt al een tijdje onder vuur. Het is al de tweede grote overname in de luxesector in enkele weken tijd. En da's geen toeval.