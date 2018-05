Michèle Sioen geeft tekst en uitleg bij KANAL-museum

In Brussel is Kanal - Centre Pompidou vandaag plechtig geopend. De voormalige Citroën-garage gaat nu een jaar open, om dan verbouwd te worden tot het nieuwe Brusselse museum voor hedendaagse kunst. Dat heeft een tienjarige partnerovereenkomst met het Parijse Centre Pompidou. Voorzitter van de Stichting Kanal is Michèle Sioen. De Manager van het Jaar legt de link met het bedrijfsleven.