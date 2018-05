Mijnsite wordt energie-opslagplaats

Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, kan voortaan de schommelingen in stroomverbruik en -productie beter opvangen dankzij een grootschalig Tesla batterijpark. Investeringsmaatschappij LRM pompt er 11 miljoen euro euro in. Het park, dat in Dilsen-Stokkem in Limburg ligt, is een Europese primeur en moet Vlaanderen helpen om z'n energiedoelstellingen te halen.