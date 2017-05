Minder buitenlandse investeringen

Vorig jaar waren er minder buitenlandse investeringen in ons land. Dat blijkt uit cijfers van accountant en advieskantoor EY. Je zou de daling kunnen relativeren, omdat het jaar daarvoor een recordjaar was. Maar gemiddeld in Europa nam het aantal buitenlandse investeringen net fors toe. Volgens EY heeft ons land de boot gemist door z'n hoge belastingdruk.