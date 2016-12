Minder kleding verkocht

Kledingwinkels hebben een moeilijk najaar achter de rug. De omzet is met vier procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar, terwijl die toen ook al fors achteruit is gegaan. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen is de concurrentie van webwinkels één van de oorzaken.