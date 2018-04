Misdaadauteur Aspe lanceert eigen coöperatieve uitgeverij

Misdaadauteur Pieter Aspe houdt z'n belofte. Samen met cartoonist Marec heeft hij een eigen uitgeverij opgericht: Aspe NV. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, is het een coöperatieve vennootschap. Want bij een uitgeverij krijgen auteurs typisch maar zo'n tien procent van de opbrengst van de boekenverkoop. Te weinig, vindt Aspe.