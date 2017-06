Misser van May stuurt de Britten in nog woeliger water

Brits premier May capituleert niet. Ze wil door regeren, ze heeft daarvoor aan de Queen toestemming gevraagd. May is nochtans de morele verliezer van de Britse verkiezingen. Haar Conservatieve Partij verliest z'n meerderheid in het Lagerhuis. Groot Brittannië komt daardoor in nog woeliger vaarwater.