MobileXpense wil Europa veroveren met vers kapitaal en nieuwe CEO

MobileXpense, de Brusselse expert in de verwerking van onkostennota's, lanceert een ambitieus groeiplan. De scale-up heeft al in België en in onze buurlanden multinationals als Thomas Cook, Danone en Engie als klant. En met 20 miljoen vers kapitaal van investeringsfonds Fortino en een nieuwe CEO wil MobileXpense Europa veroveren.