N-VA wil oneerlijke concurrentie buitenlandse werknemers counteren

Het aantal buitenlandse werknemers en zelfstandigen dat in ons land werkt volgens het systeem van detachering is in vijf jaar tijd verdubbeld. Volgens N-VA wordt het systeem vooral in de bouwsector misbruikt om goedkope werkkrachten te werk te stellen. De partij wil de regelgeving daarom aanpassen.