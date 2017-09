Napoleon Games versterkt z'n gok-dominantie met tijdelijk casino

Napoleon Games opent een tijdelijk casino in Middelkerke. De kansspelgroep doet dat in afwachting van de bouw van een nieuw casino op de zeedijk. Door de opening versterkt Napoleon Games zijn positie van marktleider in Vlaanderen. Maar 't bedrijf kijkt ook naar het buitenland. Vooral dan naar de online gokmarkt.