NASA en US Navy gebruiken software uit Oost-Vlaams Grembergen

Lansweeper is een naam die heel wat systeembeheerders van over de hele wereld kennen, zeker in de States. De software scant netwerken van grote multinationals en instellingen als de NASA. En dat terwijl het gelijknamige bedrijfje uit het Oost-Vlaamse Grembergen niet eens 8 jaar oud is