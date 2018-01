Nederlandse hotelketen Pillows opent eerste hotel in België

Na een succesvolle start in Nederland, komt de hotelketen Pillows naar ons land. Met zijn boetiekhotels in huiselijke sfeer probeert Pillows de concurrentie aan te gaan met bed & breakfasts en AirBnB. Want die weten stilaan ook zakenlui en oudere reizigers te verleiden.