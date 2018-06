Nederlandse huizenjagers herontdekken Vlaanderen

De Nederlandse huizenjagers steken opnieuw de grens over. Dat stellen vastgoedmakelaars in de grensregio vast. In Nederland zijn de huizenprijzen de jongste maanden fel gestegen door krapte op de woningmarkt, waardoor ons land opnieuw aantrekkelijker is geworden. Ook de verlaagde registratierechten spelen mee.