NGDATA haalt opnieuw 9 miljoen op voor "Big Data"-analyse

Het Gentse big data bedrijf NGDATA haalt al voor de 2de keer in nauwelijks anderhalf jaar 9 miljoen euro op. Z'n software blijkt namelijk een schot in de roos: die voorspelt wanneer wélke klant vatbaar is voor promoties of dreigt op te stappen. Vooral interessant voor bijvoorbeeld banken, nutsbedrijven of verzekeraars.