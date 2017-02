Nieuw condoommerk Duo daagt Durex uit

Vandaag is een nieuw condoommerk geïntroduceerd in ons land: "Duo". 't is al met succes gelanceerd in Griekenland en nu wil Duo ook in België marktleider Durex naar de kroon steken. Het zou wel eens kunnen lukken, want de producent is de Duitse multinational Beiersdorf, bekend van onder meer Nivea.