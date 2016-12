Nieuw slachthuis moet China overtuigen van ons varkensvlees

De groep Noordvlees Van Gool en veevoederfabrikant Vanden Avenne hebben in Oevel, nabij Geel, een slachthuis voor varkens gebouwd. Het opent volgende maand pas, maar krijgt nu al het Chinese voedselagentschap op bezoek. Want de groeiende export naar Azië is stilaan onontbeerlijk voor onze varkenssector.