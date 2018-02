Nieuw UPS-sorteercentrum opent in Lummen

De Amerikaanse koerierdienst UPS opent vandaag officiëel zijn gloednieuw sorteercentrum in Lummen, in Limburg - een investering van meer dan 3 miljoen euro die zo'n 160 jobs oplevert. UPS is al enkele jaren fors aan het groeien dankzij de opmars van e-commerce en dankzij internationale leveringen.