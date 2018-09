Nieuwe CEO moet modemerk Lolaliza nieuwe adem geven

Net als veel andere retailketens worstelt het Belgische LolaLiza met de tectonische veranderingen in het koopgedrag van consumenten. Om het familiebedrijf weer rendabel te maken werd een nieuwe CEO aangetrokken. Die is begonnen met het compleet herdenken van z'n organisatie. LolaLiza zit in het prijssegment van Zara en H&M, gericht op vrouwen tussen 30 en 45.